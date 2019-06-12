В Бахрейне откроется крупнейший в мире подводный тематический парк

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огромный подводный тематический парк, на территории которого будет затоплен самолет Boeing 747, в августе откроется в Бахрейне, сообщает
Бахрейн надеется привлечь дайверов со всего мира в подводный комплекс, который расположится в Персидском заливе возле группы островов Дияр-аль-Мухаррак. Парк анонсируется как крупнейший в истории - он займет территорию около 100 тыс. кв.м. Центральным элементом комплекса станет выведенный из эксплуатации и специально затопленный самолет Boeing 747 длиной 70 м. Подобные дайвинг-аттракционы есть в Иллинойсе (США), в районе Чемейнуса (Канада) и у Эгейского побережья Турции. При этом, по информации Министерства промышленности, торговли и туризма Бахрейна, воздушное судно, затопленное в Персидском заливе, будет самым крупным в мире. Также на территории подводного парка расположатся искусственные коралловые рифы, различные скульптуры и копия традиционного бахрейнского дома торговца жемчугом.
Проект является результатом партнерства между высшим советом по окружающей среде, управлением туризма Бахрейна и предпринимателями. Чиновники утверждают, что новая достопримечательность будет отвечать строгим экологическим стандартам, а также поспособствует росту морской флоры и фауны и поможет возродить местную экосистему. Жители Бахрейна и туристы уже сейчас могут забронировать тур в подводный комплекс на август этого года через лицензированные дайвинг-центры.-0-
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