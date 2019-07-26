В Баку открылся музыкальный фестиваль "Жара 2019"

В Баку состоялось открытие четвертого международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019", который проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря, сообщает Trend .

Фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. Зажигательные номера, лирические композиции, экстравагантные сценические наряды и сценическое шоу были встречены овациями зрителей.

В первый фестивальный день выступили Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Зульфия Ханбабаева, Лолита, Сергей Лазарев, Валерия, Ани Лорак, дуэт Время и Стекло, Слава, Artik & Asti, Burito, Monatic, Настя Каменских, A Studio, Ольга Бузова, Вера Брежнева, Глюкоза, Рита Дакота, Zivert, Александр Панайотов, группа Mozgi, Макс Барских, Bosson, Чингиз Мустафаев, Альбина Джанабаева, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Alessandra Safina, Фидан Гусейнова, Дмитрий Мататов, Юлия Беретта, Маша Романова, Элина Чага. И завершился вечер великолепным исполнением Эмина Агаларова песни "Азербайджан" и праздничным салютом.

В этом году в фестивале принимает участие около 250 артистов. Гостям будут представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", сольный концерт Timati. 26 июля - выступят звезды 90-х, 27 июля станет днем хитов "нулевых", 28 июля будет посвящен поколению Z (родившиеся с 1995-2012 года - Прим. БЕЛТА), в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов.

Организаторами фестиваля являются - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.-0-