В Бангладеш обнаружили самую маленькую корову в мире - супермилые фото!

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на одной из ферм в Бангладеш обнаружили коровку, которая вмиг стала не только звездой соцсетей, но и рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса. Кадры опубликовали в Twitter.
На ферме неподалеку от города Дакка родилась кроха по кличке Рани. Все ждали, что малышка вырастет и станет обычной коровой, но спустя несколько месяцев ее рост остановился. Маленькая коровка возвышается всего лишь на 20 сантиметров от земли, поэтому хозяин решил связаться с представителями Книги рекордов Гиннесса.
世界一背が低い牛！！— AlTamrah (@omartamura) July 8, 2021
バングラデシュではここ数日、
— 非常に珍しいちび牛の話が
メディアやSNSで話題沸騰中
スター扱い！
「世界一小さな牛 (Shortest cow)」
としてギネス世界記録に申請中！！
2歳の雌牛、Rani (ラニ)の
愛称で親しまれてる
身長約 51 cｍ
体重 26 kg pic.twitter.com/Ofq2d1CR09
Предыдущий рекорд принадлежал корове из Индии, однако Рани обошла соперницу в три раза. Теперь самая маленькая корова завоевывает популярность в соцсетях и СМИ, а также притягивает на ферму огромное число туристов. Помимо всего прочего, каждое фото с коровкой автоматически становится супермилым. Убедитесь сами! -0-