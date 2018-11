В Белый дом привезли рождественскую ель

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп одобрили рождественскую елку, которая была доставлена в Белый дом на повозке. Фотоснимки праздничного дерева опубликованы в Twitter Дональда Трампа.

The @WhiteHouse is getting ready for the Christmas season! Thank you to the Smith Family & the National Christmas Tree Association for providing this year's tree. And to our @NatlParkService for their hard work in trimming the tree for the Blue Room. pic.twitter.com/jiyYBwCeXO