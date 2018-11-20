В Белый дом привезли рождественскую ель

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп одобрили рождественскую елку, которая была доставлена в Белый дом на повозке. Фотоснимки праздничного дерева опубликованы в Twitter Дональда Трампа.

The @WhiteHouse is getting ready for the Christmas season! Thank you to the Smith Family & the National Christmas Tree Association for providing this year's tree. And to our @NatlParkService for their hard work in trimming the tree for the Blue Room. pic.twitter.com/jiyYBwCeXO — Melania Trump (@FLOTUS) 19 ноября 2018 г.

"Белый дом готовится к рождественскому сезону! Спасибо семье Смит и Национальной ассоциации рождественской елки за предоставление дерева этого года. И Службе национальных парков США за их тяжелую работу по обрезке дерева для Голубого зала", - написала супруга американского лидера Мелания Трамп в Twitter.

Поставщиком праздничной ели стал Лэрри Смит, который выиграл конкурс Национальной ассоциации рождественской елки. Победитель этого года вырастил дерево у себя на ферме в Северной Каролине.

В США есть традиция каждый год выбирать нового производителя ели для Белого дома. Выбор основывается на оценках экспертов и покупателей.

Второй этаж Белого дома используется для проведения различных официальных мероприятий - приемов, обедов, пресс-конференций. Здесь находятся восемь комнат, в том числе Восточный зал, Зеленый зал, Голубой зал и Красный зал. Голубой зал (Blue Room) считается одной из самых красивых комнат Белого дома и часто используется президентом США для приема гостей или небольших обедов. Мебель относится к периоду правления Джеймса Монро, который приобрел обстановку комнаты после пожара 1814-го года. -0-