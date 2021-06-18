В Ботсване обнаружили алмаз-гигант

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алмаз размером с куриное яйцо обнаружен в Ботсване, сообщает Deutsche Welle.

Длина драгоценного камня, признанного третьим по величине белым алмазом в мире, составляет 7,3 см, ширина - 5,2 см, толщина - 2,7 см. Вес находки - 1098 карат. Стоимость алмаза-гиганта еще официально не названа. Для сравнения, недавно алмаз весом 102 карата был продан в Гонконге за 13 млн евро.

Шахта, где был обнаружен драгоценный камень, разрабатывается консорциумом Debswana, являющимся крупнейшим производителем алмазов в мире. Камень нашли в шахте Jwaneng, разрабатываемой с 1972 года. Учитывая суммарную стоимость всех алмазов, найденных в шахте за эти годы, она считается самой "богатой" в мире.

Самый крупный в мире алмаз носил имя "Звезда Африки", его масса составляла 3106,35 карата. Этот камень был впоследствии распилен на 105 частей. Девять особенно крупных из них стали украшением британской монаршей короны.-0-