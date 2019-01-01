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В Бразилии нашли "самую редкую птицу в мире"

Калейдоскоп 01.01.2019 | 00:30
Фото с сайта brazilbirdingexperts.com
Фото с сайта brazilbirdingexperts.com

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бразилии обнаружили одну из самых редких на планете птиц - топаколо Штреземанна. Об этом сообщает издание Science Alert.

Эта птица среднего размера с длинным хвостом и щетинками на лбу. Ученые считают, что в мире остались единицы таких птиц.

Как сообщает издание, их видели дважды в декабре. Это дало надежду защитникам природы, что ещё не поздно спасти вид от полного вымирания.

Впервые топаколо были замечены в 1830-х годах на востоке Бразилии.-0-

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