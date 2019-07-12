В Бразилии обнаружили лилию возрастом 115 млн лет

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная группа исследователей обнаружила в Бразилии полностью сохранившуюся лилию Cratolirion bognerianum, возраст которой - 115 миллионов лет, сообщает журнал Nature Plants .

Растение относится к одному из старейших известных однодольных растений. К ним также причисляют орхидеи, сладкие травы и ландыши. Находка хорошо сохранилась благодаря тому, что корни, цветок и отдельные клетки окаменели.

Высота цветка достигала в длину 40 см. Путем трехмерной компьютерной рентгеновской томографии удалось определить, что у лилии главная ось имеет бирюзовый цвет, опорные листья – темно-зеленый, пестики – светло-зеленый, а лепестки – оранжевый.-0-