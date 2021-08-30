В Бразилии палеонтологи изучили самый полный скелет птерозавра

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бразилии палеонтологи изучили останки птерозавра, которые были изъяты у контрабандистов в 2013 году. Ученые отмечают, что на данный момент это первый почти полный скелет динозавра, обитавшего около 110 млн лет назад, в ранний меловой период. О результатах работы ученых рассказывает МИР 24.

В 2013 году в крупнейшем порту Бразилии у котрабандистов изъяли фрагменты известняка, на котором сохранились отпечатки Tupandactylus navigans, взятые из карьера в знаменитом бассейне Арарипе. Контрабандисты спрятали камни в бочки и планировали вывезти их из страны. Полиция отправила почти три тысячи плит в институт геологии Университета Сан-Паулу для изучения.

Данный образец сохранился на шести квадратных плитах. Специалисты воссоединили части известняка и изучили окаменелости с помощью компьютерной томографии.

Ранее этот вид птерозавров был известен только по черепам. На изъятых плитах же сохранились различимые останки мягких тканей и гребень на голове рептилии, превышающий размеры черепа в пять раз. На окаменелостях сохранился и большой гребень на подбородке в форме лезвия.

Несмотря на наличие крыльев, размах которых достигал нескольких метров, птерозавры по большей части охотились на земле. Особенности строения, в том числе длинная шея и громоздкий гребень, свидетельствуют о том, что рептилия могла летать лишь на короткие расстояния для спасения от других хищников.-0-