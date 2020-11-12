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Калейдоскоп
12 ноября 2020, 01:15

В Бразилии заключенные сбежали через вырытый тоннель, но попали на видео

Фото из архива
Фото из архива

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестнадцать преступников в тюрьме города Пато Бранко прорыли тоннель к свободе, однако все пошло не по плану. Об этом пишет портал G1 Globo.

Заключенные сделали небольшой тоннель, который вел за пределы тюрьмы. В один день они решили действовать и отправились на волю, однако попали в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как в течение двух минут 16 человек выбираются из узкого тоннеля.

Полиция города немедленно приступила к поискам. По информации правоохранителей, им удалось задержать пять сбежавших, а также человека, которого подозревают в помощи преступникам. В городе проводится спецоперация. -0-

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Бразилия видео интернет социальные сети тюрьма
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