В Бразилии заключенные сбежали через вырытый тоннель, но попали на видео

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестнадцать преступников в тюрьме города Пато Бранко прорыли тоннель к свободе, однако все пошло не по плану. Об этом пишет портал G1 Globo.

Заключенные сделали небольшой тоннель, который вел за пределы тюрьмы. В один день они решили действовать и отправились на волю, однако попали в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как в течение двух минут 16 человек выбираются из узкого тоннеля.

Полиция города немедленно приступила к поискам. По информации правоохранителей, им удалось задержать пять сбежавших, а также человека, которого подозревают в помощи преступникам. В городе проводится спецоперация. -0-