В Британии полицейские во время патрулирования встретили пингвина

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские из Британии рассказали СМИ, что во время патрулирования небольшого городка встретили неожиданного пешехода, об этом сообщает сайт "Моя Планета".

Экипаж полицейских проезжал по одной из улиц в деревне Стрелли ранним утром. В этот момент они заметили на обочине пингвина, который гулял совсем один. Разумеется, полицейские многое видели во время патрулирования, однако необычное животное для этих мест их очень удивило.

Правоохранители отметили, что пингвин вел себя спокойно и дружелюбно. Люди догадались, что он, по всей видимости, выбрался с местной фермы, которая располагается в 1,5 км от места обнаружения пингвина. Полицейские назвали малыша По-По, сделали с ним несколько снимков и доставили домой. Как пингвину удалось сбежать с фермы - остается загадкой.-0-