В Британии стартовал самый длинный кругосветный круиз

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круизная компания Viking Ocean Cruises запускает самый длинный кругосветный круиз, который продлится 245 дней, за это время пассажиры побывают в 51 стране и 112 портах, что является новым рекордом Гиннеса, передает The Guardian .

Желающим придется выложить от 67 тыс. фунтов стерлингов за каюту в 25 кв. м. Самая дорогая каюта класса "люкс" обойдется в почти 194 тыс. фунтов. Лайнер рассчитан на 930 пассажиров. В их распоряжении два бассейна, спа, снежная пещера и зимний сад. 8 ресторанов предлагают 245 различных меню.

Путешествие затронет Скандинавию, Карибский бассейн, Южную Америку, Южную часть Тихого океана, Австралию и Азию.

Также предусмотрены ночевки на суше. Всего их будет 23, каждая в разном городе.-0-