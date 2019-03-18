В Британии установили личность Джека-потрошителя

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При помощи теста ДНК ученые смогли назвать имя Джека Потрошителя. Им мог оказаться парикмахер Аарон Космински, пишет
К выводу о том, что серийным убийцей, который длительное время держал в страхе весь Лондон и остался неизвестен до сегодняшних дней, мог быть обычный парикмахер из Польши, исследователи пришли благодаря результатам теста ДНК с платка, содержавшего кровь убийцы и одной из жертв.
"Мы впервые описываем систематический молекулярный анализ единственного сохранившегося физического доказательства, связанного с убийствами, совершенными Потрошителем", — подчеркнули ученые.
Анализ также подтвердил, что у Потрошителя были карие глаза и темно-каштановый цвет волос. Это полностью совпало с описание очевидцев в полицейских отчетах того времени.
Окровавленный платок фигурировал в убийствах в ночь на 30 сентября 1888 года. Тогда тело Элизабет Страйд нашли лишь с перерезанным горлом, остальные повреждения, характерные для маньяка, отсутствовали. По мнению следствия, Джека Потрошителя кто-то спугнул.
Версия о том, что легендарным маньяком был именно Аарона Космински, озвучивается не в первый раз. В 2014 году об этом говорил доктор Яри Лухелайнен, который получил ДНК убийцы с пятна на шали одной из жертв жертв Потрошителя. -0-
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