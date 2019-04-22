В бухте древнего Тира нашли корабли из флотилии Александра Македонского

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа ливанских дайверов, исследовавших бухту, где расположен древний финикийский город Тир, нашла на глубине 35 м 11 затонувших кораблей. Об этом сообщил телеканал
Директор школы дайверов "Сайдун" и глава общества аквалангистов Мухаммед Саруджи считает, что эти суда потерпели крушение во время шторма у морского побережья в период осады Тира, которую вел в 332 году до н.э. Александр Македонский (356-323 годы до н.э.).
Падение города стало одной из главных побед полководца. Чтобы овладеть цитаделью на острове, Македонский приказал соорудить искусственную дамбу, по которой к стенам крепости были доставлены осадные машины. Штурм Тира сопровождался морскими сражениями и высадками десанта.
За время осады погибло около 400 македонян, у тирийцев были убиты 7 тыс. мужчин и 2 тыс. были распяты на крестах вдоль моря. Свыше 30 тыс. захваченных в плен горожан были проданы в рабство.
В департаменте древностей и музеев Южного Ливана отнеслись настороженно к находке дайверов и потребовали представить "твердые доказательства". В департаменте считают, что это могли быть финикийские корабли, относящиеся к какой-то другой эпохе.-0-
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