В бухте древнего Тира нашли корабли из флотилии Александра Македонского

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа ливанских дайверов, исследовавших бухту, где расположен древний финикийский город Тир, нашла на глубине 35 м 11 затонувших кораблей. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath .

Директор школы дайверов "Сайдун" и глава общества аквалангистов Мухаммед Саруджи считает, что эти суда потерпели крушение во время шторма у морского побережья в период осады Тира, которую вел в 332 году до н.э. Александр Македонский (356-323 годы до н.э.).

Падение города стало одной из главных побед полководца. Чтобы овладеть цитаделью на острове, Македонский приказал соорудить искусственную дамбу, по которой к стенам крепости были доставлены осадные машины. Штурм Тира сопровождался морскими сражениями и высадками десанта.

За время осады погибло около 400 македонян, у тирийцев были убиты 7 тыс. мужчин и 2 тыс. были распяты на крестах вдоль моря. Свыше 30 тыс. захваченных в плен горожан были проданы в рабство.

В департаменте древностей и музеев Южного Ливана отнеслись настороженно к находке дайверов и потребовали представить "твердые доказательства". В департаменте считают, что это могли быть финикийские корабли, относящиеся к какой-то другой эпохе.-0-