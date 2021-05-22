В Бурятии нашли "место посадки" НЛО, но эту версию развеял старый факт

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Instagram мужчина по имени Баясхалан Будаев из Бурятии опубликовал ролик, который вызывал обсуждение в сети.

Местный житель обнаружил на поле огромное круглое "место посадки" НЛО, которое очень напоминает мишень. Для пущего эффекта он разместил рядом свой автомобиль, который оказался совсем крошечным на фоне находки.

Автор видео предположил, что этот след оставил НЛО, однако версию развеял старый факт, который вспомнил местный историк. Он отметил, что на видео запечатлено место для посадки парашютистов. В этом районе раньше находился аэродром ДОСАФФ, а площадку выкладывали из камней, поэтому она так хорошо сохранилась. -0-