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В человеческом мозге ученые обнаружили неизвестный участок

Калейдоскоп 24.11.2018 | 00:18
Фото из архива
Фото из архива

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из научно-исследовательского института Австралии обнаружили в человеческом мозге ранее неизвестный участок. Расположен он между головным и спинным участками. Об этом сообщает издание Science Alert.

Сделать такое открытие ученым помог новый метод с использованием окрашивающих элементов, который распределяет нейроны по группам в соответствии с их функциями. Неизвестный ранее участок находится внутри мозжечкового стебля у нижнего основания мозга. Рядом с ним располагается зона, которая отвечает за работу спинного мозга. Такого участка у животных нет, это особенность человека, которая отвечает за мелкую моторику.

Эту версию еще предстоит подтвердить. Специалисты продолжат изучение обнаруженной зоны мозга.-0-

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Теги
Австралия, открытие, ученые
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