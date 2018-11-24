В человеческом мозге ученые обнаружили неизвестный участок

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из научно-исследовательского института Австралии обнаружили в человеческом мозге ранее неизвестный участок. Расположен он между головным и спинным участками. Об этом сообщает издание Science Alert.

Сделать такое открытие ученым помог новый метод с использованием окрашивающих элементов, который распределяет нейроны по группам в соответствии с их функциями. Неизвестный ранее участок находится внутри мозжечкового стебля у нижнего основания мозга. Рядом с ним располагается зона, которая отвечает за работу спинного мозга. Такого участка у животных нет, это особенность человека, которая отвечает за мелкую моторику.

Эту версию еще предстоит подтвердить. Специалисты продолжат изучение обнаруженной зоны мозга.-0-