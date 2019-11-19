В честь актера Идриса Эльбы назвали новый вид ос из Мексики

AP Идрис Эльба. Фото

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые обнаружили новый вид ос-паразитов, которые обитают в Мексике. Научная работа была опубликована в издании Journal of Hymenoptera Research . Новый вид насекомых назвали Idris elba в честь актера, который сыграл в картине "Темная башня" и двух частях "Тор". Исследователи заявляют, что обнаруженный вид ос-паразитов уникален тем, что откладывает яйца в личинок клопов, помогая тем самым уничтожать вредителя. Ученые считают, что осы-паразиты Idris elba помогут бороться с клопами и предотвратить уничтожение урожая, который в последнее время погибает в Мексике от этого вида насекомых. К слову, это не первый раз, когда исследователи называют новый вид насекомых в честь актера или музыканта. Таким образом биологи хотели увековечить имя кумира. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!