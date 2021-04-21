В чилийской пустыне нашли кости неизвестного науке динозавра

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палеонтологи, исследуя чилийскую пустыню Атакама, обнаружили останки динозавра, который ранее никогда не был описан. Он жил в меловом периоде, 66-80 млн лет назад, сообщает "МИР 24" со ссылкой на The Independent.

Динозавра назвали Arackar licanantay. Раскопки проводились в 75 км к югу от города Копьяпо.

Существо относится к роду титанозавров. Ученые отметили, что сейчас Атакама является самой засушливой пустыней Земли, уже более ста лет не видевшей дождя. Но во времена динозавров она была покрыта пышной растительностью: тропическими растениями, цветами, папоротниками и пальмами. Даже такому огромному существу, как титанозавр, там хватало пищи.

Палеонтологи также установили, что у Arackar licanantay была небольшая голова, длинная шея и хвост, а также необычно плоская спина. Он был несколько меньше по размеру, чем его сородичи, например, аргентинозавр. После исследований кости динозавра планируют выставить в местном музее.-0-