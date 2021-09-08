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Калейдоскоп
08 сентября 2021, 08:14

В Дании археолог-любитель обнаружил уникальный золотой клад

Фото Vejlemuseerne
Фото Vejlemuseerne

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начинающий охотник за сокровищами Оле Гиннеруп Шитц случайно обнаружил на участке своего бывшего одноклассника в окрестностях Еллинга (город, расположенный на полуострове Ютландия), один из самых больших золотых кладов, когда-либо обнаруженных на территории Дании, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Irish Sun.

По данным издания, на поиск у Оле Гиннеруп Шитца ушло всего несколько часов. Именно столько времени понадобилось для того, чтобы его новый металлоискатель издал громкий сигнал, доносящийся из-под земли. В разговоре с журналистами археолог-любитель заявил, что это была "чистая удача".

"Площадь Дании - 43 тыс. кв.км. Но я решил опробовать прибор именно там, где находился клад", - поделился впечатлениями он.

Благодаря устройству датчанин нашел 22 предмета из драгоценного металла, общим весом почти в один килограмм. Среди наиболее ценных артефактов - большие медальоны, украшенные изображениями скандинавского бога Одина и римского императора Константина, а также другими магическими символами и рунами.

На место раскопок уже прибыли археологи. Они полагают, что сокровища пролежали под землей около полутора тысячи лет. Некоторые из предметов относятся к VI веку. По словам экспертов, обнаруженные вещи дают бесценные информацию о том, что скандинавская мифология частично возникла из римской религии и искусства. "Здесь мы видим скандинавскую мифологию в зачаточном состоянии, - отметил ученый и археологи из Национального музея Дании Петер Ванг Петерсен. - Скандинавы всегда умели черпать идеи из того, что видели в других странах, а затем превращать это в то, что близко им".

Специалисты полагают, что клад был похоронен великим вождем, а этот район был крупным экономическим центром, имел торговые отношения с бывшей Римской империей и был сформирован задолго до возникновения Датского королевства в следующие столетия. "Только глава этого загадочного общества мог собрать сокровище, подобное тому, что было найдено здесь", - прокомментировал руководитель отдела археологии, исследований и коллекций в музеях Вайле в Дании Мадс Равн.

Эксперты также выдвинули еще несколько версий о том, каким образом клад мог оказаться здесь. Они считают, что его закопали для того, чтобы защитить золотые изделия от захватчиков или поднести их богам. В 536 году также произошло извержение вулкана в Исландии, вызвавшего климатический хаос и голод в Европе.

По информации The Irish Sun, золото будет выставлено в Вайле в феврале этого года, а затем его перевезут в Национальный музей Дании. Кладоискателю выплатят процент, с учетом местного законодательства. Какая это сумма - неизвестно, так как стоимость клада не разглашается.-0-

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