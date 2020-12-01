В декабре жители Земли смогут увидеть два звездопада и солнечное затмение

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца 2020 года жители Земли смогут понаблюдать за несколькими астрономическими явлениями - солнечным затмением и двумя звездопадами, сообщает телеканал "МИР24".

По информации Московского планетария, 14 декабря произойдет полное затмение Солнца, однако с территории России, как и Беларуси, увидеть его будет невозможно. Максимальная фаза затмения ожидается в 19.13 по минскому времени.

Полную фазу затмения, которая продлится 130 минут, смогут наблюдать жители Чили и Аргентины, а частичную - Южной Америки, Полинезии, Африки и Антарктиды.

Также в ближайшие недели ожидаются два метеорных потока - Геминиды и Урсиды. Пик активности Геминид наступит 15 декабря. Как правило, в такое время можно увидеть до 100 ярких метеоров в час (хотя иногда их количество доходит до 200). Ученые полагают, что поток связан с астероидом Фаэтон. Поскольку он не движется навстречу Земле, а догоняет ее, скорость падения небольшая - до 35 км/ч. В ночь на 23 декабря максимальной скорости достигнут метеоры потока Урсиды. Этот поток связан с кометой Туттля.

Предыдущее полное солнечное затмение произошло 2 июля 2019 года. Следующее ожидается через год, 4 декабря 2021 года.-0-