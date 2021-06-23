В Disney выбрали будущую Белоснежку

Рэйчел Зеглер. Фото Deadline

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студия Disney определилась с актрисой, которая сыграет главную героиню в грядущем фильме про Белоснежку. Об этом пишет портал Deadline. По информации издания, популярного персонажа детских сказок в будущем фильме сыграет актриса и певица Рэйчел Зеглер. Она получила роль после долгих размышлений студии, но принять окончательное решение помогла ее игра в ремейке мюзикла "Вестсайдская история" от Стивена Спилберга. Отмечается, что новая киноадаптация Белоснежки выйдет в 2022 году, а режиссером картины станет Марк Уэбб, который до этого уже выпустил несколько успешных лент: "500 дней лета", "Почему женщины убивают" и "Одаренная". Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!