В древнеегипетской гробнице обнаружены мумии мышей, кошек и птиц

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В древнеегипетской гробнице археологи обнаружили более 50 мумий мышей, кошек и птиц, сообщает
Захоронение было найдено в октябре 2018 года недалеко от города Сохаг, который расположен в 390 км от Каира. Внутри древнеегипетского памятника находились два саркофага с человеческими мумиями, а также более 50 останков мышей, кошек и птиц. На стенах сооружения - изображения похоронной процессии и рисунки людей, работающих в поле.
По подсчетам археологов, возраст гробницы составляет более 2 тыс. лет. Исследователи считают, что здесь были похоронены вельможа по имени Туту и его жена.
Глава высшего совета Египта по делам древностей Мустафа Вазири заявил, что гробница является одной из самых интересных находок в районе города Сохаг за все время проведения раскопок и поспособствует привлечению новых туристов.-0-
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