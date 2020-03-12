В древней мастерской в Пакистане ученые обнаружили запасы слоновой кости

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские археологи в пакистанской провинции Синд обнаружили руины древней мастерской по обработке слоновой кости возрастом примерно 800 лет, сообщает Haaretz.

Обследуя цеха, ученые выяснили, что найдены запасы слоновой кости общим весом около 40 кг. Среди найденных артефактов не было готовых изделий, а только отходы производства.

Руины нашли на территории портового города Бханбхор, который был основан более двух тысяч лет назад, но к 13 веку был полностью разрушен. Рядом с мастерской нашли останки мечети.-0-