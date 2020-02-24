В Дубае открыли гостиницу для отдыха туристов вместе с домашними питомцами

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дубае открыли отель для проживания туристов с домашними питомцами. Об этом сообщает портал Whatson.

Гостиница Radisson RED Hotel принадлежит сети Radisson RED. Во всех отелях этой компании можно жить с домашними питомцами. Отель в Дубае появился в спальном районе Dubai Silicon Oasis.

Гостям здесь предлагают 104 современных номера, в числе которых 8 люксов и 59 апартаментов. В отеле есть ресторан, бассейн и бар на крыше.

Чтобы заселится в отель с домашним питомцем, дополнительной платы не требуется - достаточно предупредить об этом персонал отеля во время бронирования. В отеле вместе с хозяевами могут проживать домашние животные любой породы и размера.-0-