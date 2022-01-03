В Эгейском море нашли подлодку, затонувшую более 80 лет назад

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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа водолазов из Греции сделала в глубинах Эгейского моря очень интересное открытие. Об этом пишет Reuters.
Исследователи подводного мира обнаружили субмарину Jantina, которая более 80 лет пролежала на дне Эгейского моря. Выяснилось, что итальянская подлодка была спущена на воду в 1932 году. Во время Второй мировой войны она встретилась в бою с британской подводной лодкой HMS Torbey, которая и произвела успешный запуск торпеды.
По словам исследователей, на борту обнаруженной подлодки находилось 48 моряков, а сделать открытие удалось с помощью подводного аппарата с дистанционным управлением ROV Super Achilles, который опустился на глубину 103 м.-0-