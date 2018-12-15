В Египте нашли гробницу возрастом более 4 тыс. лет

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гробницу жреца эпохи фараонов V династии Древнего Египта обнаружили в историческом регионе Саккара в нескольких десятках километров южнее от столицы Египта Каира. Об этом сообщило 15 декабря ТАСС со ссылкой на египетского министра по делам древностей Халеда аль-Анани.

По его словам, возраст гробницы - около 4,4 тыс. лет. В ней "был погребен очень высокопоставленный вельможа того времени, жрец одного из храмов правителя Древнего Египта". Ученые определили имя древнего жреца, его звали Вах-Ти.

Эта гробница - одно из наиболее хорошо сохранившихся захоронений, которые открыли археологи в нынешнем сезоне. Она не была разграблена и осталась до наших дней без изменений.

Длина гробницы Вах-Ти - около 10 м, высота - 3 м. На стенах расположены разноцветные фрески, изображающие самого жреца с членами семьи. В скальной породе внутри захоронения высечено несколько десятков скульптур, по предположению ученых, также олицетворяющие Вах-Ти и членов его семьи.-0-