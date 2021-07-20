В Египте нашли останки древнего военного корабля

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная группа археологов обнаружила у берегов Александрии в Египте останки древнего военного корабля. По мнению исследователей, он был построен в четвертом веке до нашей эры, сообщает "МИР 24".

Судно затонуло во время землетрясения, заявил генеральный секретарь Высшего совета по вопросам древностей Египта Мустафа Вазири. Подземные толчки обрушили часть стены храма бога Амона. Обломки накрыли корабль, и благодаря им он сохранился в хорошем состоянии до наших дней.

Длина корабля составляла около 25 м. Гладкое дно позволяло ему развивать большую скорость при передвижении по Нилу. Оно могло ходить как под парусом, так и на веслах.-0-