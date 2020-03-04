В Египте обнаружили саркофаг с изображением леопарда

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи во время раскопок в египетском Асуане обнаружили саркофаг с цветным изображением леопарда на крышке примерно VII века до н. э., пишет Fox News.

Ранее в этом районе археологи уже находили около 300 гробниц с VII века до н. э. по IV век н. э. Однако самой яркой находкой специалисты считают рисунок леопарда.

В Древнем Египте леопард был символом силы и власти, его изображали в гробницах для защиты и передачи силы усопшему, которому предстоит воскреснуть в загробном мире.-0-