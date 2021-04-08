В Египте обнаружили затерянный в песках город возрастом более 3 тыс. лет

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи обнаружили на юге Египта затерянный в песках город возрастом более 3 тыс. лет, сообщает издание Al Balad.

Найденный город Вознесение Атона был крупным административным и промышленным поселением во время правления Аменхотепа III. Город хорошо сохранился, стены домов, высота которых достигала 3 м, остались почти целыми.

Во время раскопок археологи обнаружили керамические сосуды, глиняные кирпичи со своего рода печатью царя Аменхотепа III, различные предметы утвари и декора, что позволило подтвердить датировку находок. Кроме того, эксперты обнаружили древнеегипетскую зону для приготовления пищи, где были печи и глиняная посуда.

По словам археологов, это самый большой город, когда-либо найденный в Египте.

"Открытие этого затерянного города - второе по значимости археологическое открытие после гробницы Тутанхамона", - сказала профессор египтологии Университета Джонса Хопкинса Бетси Брайан.

Раскопки, первоначальной целью которых были поиски погребального храма Тутанхамона, начались в сентябре 2020 года и будут продолжаться.-0-