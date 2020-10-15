В Екатеринбурге оригинально напомнили о важности ношения маски - фото

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры на Урале напомнили гражданам города, что необходимо носить маски, одев их на знаменитые памятники. Об этом сообщает информагентство URA.

В частности, люди закрыли рот и лицо памятнику Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге. На респираторе написано: "Защити себя и близких".

Помимо всего прочего, защитить от коронавируса решили и другие знаменитые статуи города. Всего маски появились на четырех памятниках - Владимиру Ленину, Якову Свердлову, Сергею Кирову, Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

Таким образом медики решили напомнить людям о важности ношения маски, особенно в общественном транспорте. Примечательно, что все статуи расположены на основных пересадочных узлах города. -0-