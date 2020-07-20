В Эквадоре обнаружен новый вид совы-каннибала

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эквадоре обнаружен новый вид гигантской совы-каннибала, жившей примерно 40 тыс. лет назад, сообщает "МИР24" со ссылкой на агентство по популяризации науки при университете города Матанса.

"Исследователи из Аргентины и Эквадора представили новый вид совы, которая питалась различными млекопитающими и птицами, в частности, более мелкими совами", – отмечают ученые.

Останки совы нашли в затвердевшем вулканическом пепле в Андах на высоте 2,8 тыс. м над уровнем моря. Кроме этого, там обнаружены останки крыс, кроликов и птиц, а также кости трех современных видов сов. Новый вид гигантской совы ученые назвали Asio ecuadoriensis.-0-