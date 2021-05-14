14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огород - это гордость и самое любимое хобби многих людей. Неудивительно, что ради большого урожая фермеры готовы использовать самые изощренные и необычные хитрости.

Кто-то изучает литературу, а другие доверяют советам соседей. Оба способа хороши, однако мы уверены, что помимо удобрений и места посадки не маленькую роль в посеве играют лунные сутки и знак зодиака.

Растения чувствительны к подобным вещам и фермеры пользуются подобными секретами уже много столетий. Вот несколько советов, которые помогут получить прекрасный урожай на зависть конкурентам и соседям.

В мае, а особенно в грядущие выходные, стоит пристальное внимание обратить на 15 и 17 число. В эти дни нужно высаживать плодовые деревья и клубнику, и вот почему!

В субботу, пятнадцатого мая, фермерам стоит сосредоточиться на посеве зеленых и пряно-ароматных культур, капусты или высадки саженцев и кустарников. Луна в этот момент нисходящая и находится в Раке - водного знака. Это благоприятно влияет на развитие корнеплодов, что способствует росту на начальном этапе, а при своевременном поливе корни впитают больше влаги, что отразится на будущих плодах.

Семнадцатое число прекрасно подойдет для посева кукурузы, бахчевых и бобовых растений, а также для высадки клубники в открытый грунт. В этот период Луна находится в нисходящей фазе, что благоприятно влияет на рост корневой системы растений. Именно при посеве в этот период есть максимальный шанс заполучить здоровые и развитые растения, которые позже принесут желаемый урожай. С поливом лучше повременить, ведь в эти сутки главенствует Лев, являющийся огненным знаком, однако при жаркой погоде не отказывайте своему огороду во влаге.

Теперь и вы знаете небольшие хитрости, которые помогут заполучить большой урожай в будущем. Действуйте! -0-