В этот день окучивали картошку. Что еще нужно знать о 30 мая?

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Евдокия Свистунья. Андрон. В этот день окучивали картошку. Просят, чтобы открыл Андрон небесные ворота и пролились дожди на зерно, что в землю легло.

Примечали, какая Евдокия - такое и лето. Народившаяся в дождливую Евдокию луна - к мокрому лету, а если еще дует северный ветер - к холодному лету.

По примете 30 мая яблони, сирени и рябины в цвету - будет хороший клев, и можно отправляться на рыбалку.

Дятел стучит в хороший ясный день - скоро быть дождю.

ИМЕНИНЫ

православные: Евфросинии, Доминика, Степана;

католические: Жанны, Марии, Феликса, Фердинанда, Яна.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

У католиков - День Пресвятой Троицы.

Православные верующие чтут память преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской, апостола Андроника и святителя Иунии.

РОДИЛИСЬ

1896 год - Санников Константин Николаевич, режиссер, актер, педагог, народный артист Беларуси (1949), профессор (1960). В 1926 году окончил Белорусскую драматическую студию в Москве. С 1918 года работал в Первом товариществе белорусской драмы и комедии. Один из основателей Белорусского государственного театра (1920). С 1926 г. актер и режиссер БГТ-2, в 1931-1937 художественный руководитель БГТ-3, в 1937-1961 в Белорусском театре им.Я.Купалы (в 1948-1952 главный режиссер). Работал во фронтовых театральных бригадах. Одновременно с 1947 года преподавал в Белорусском театрально-художественном институте. Способствовал становлению и формированию драматургов Э.Самуйленка, К.Крапивы, А.Мовзона, А.Макаенка. Наиболее значительные постановки: "Коварство и любовь" Ф.Шиллера, "Поют жаворонки", "Люди и дьяволы" К.Крапивы, "Парень из нашего города" К.Симонова и др. Лауреат Государственной премии СССР (1948, 1952). Умер в 1965 году.

1910 год - Трус Анатолий Михайлович, актер, народный артист Беларуси (1955). В 1930 году окончил Витебский художественный техникум, в 1931 году студию Белорусского второго государственного театра. Работал в Белорусском театре им.Я.Коласа. Актер широкого творческого диапазона. Его творчеству свойственны стремление к продолжению лучших традиций национальной сцены, особый актерский темперамент, выразительный пластический рисунок роли, внутренняя сосредоточенность. Среди ролей: Шикович ("Сердце на ладони" И.Шамякина), Кренделев ("Таблетку под язык" А.Макаенка), Митрич ("Власть тьмы" Л.Толстого) и др. Умер в 1989 году.

1951 год - Подобед Александр Станиславович, актер, заслуженный артист Беларуси (1989). В 1972 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работает в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Исполнитель характерных и драматических ролей. Среди них: Незнакомец ("Разоренное гнездо" Я.Купалы), Соляник, Гастрит ("Рядовые", "Вечер" А.Дударева), Дергачев ("Последняя жертва" А.Островского) и др. Снимался в кинофильмах "Плач перепелки", "Московская связь" и телепостановках.-0-