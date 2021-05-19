В этот день сеяли бобы и тыкву. Что еще нужно знать о 19 мая?

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Иов Горошник, Огуречник. Иова называют Горошником, хотя первые посевы производят уже на Егория (6 мая). Сеять горох нужно обязательно на закате солнца для того, чтоб воробьи того не видели. Говорят: "Приходи работать на белые горохи". Сажают огурцы, поливая их водой из пруда. В этот день сеяли также бобы и тыкву.

Большая роса утром и ясный день - к урожаю огурцов.

На кленах видны сережки - примета возвещает о том, что можно сеять свеклу. Если сок капает из обломанной ветки - жди ясной погоды.

ИМЕНИНЫ

православные: Дениса;

католические: Инны, Николая, Петра.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память праведного Иова Многострадального и преподобного Михея Радонежского.

СОБЫТИЯ

1944 год - был основан Государственный литературный музей Я.Купалы. Открыт для посетителей 20.9.1945 года. С 1959 года находится в здании, возведенном на месте дома, где в 1927-1941 годах жила семья Я.Купалы.

1959 год - Минский автозавод выпустил 100-тысячный автомобиль МАЗ-205.

2002 год - в Минске открылся Дом милосердия для реабилитации, опеки и возвращения к жизни пожилых людей, детей-сирот и инвалидов. Дом милосердия - первый многофункциональный социальный объект Православной церкви на территории Беларуси. На создание Дома милосердия было получено благословение у Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Строительство осуществлялось под патронатом Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко и Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

РОДИЛИСЬ

1896 год - Кутепов Семен Федорович, участник боев в Беларуси против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. С 1918 года в Красной Армии. Участник советско-финляндской войны (1939-1940). С первых дней Великой Отечественной войны на фронте. Участвовал в обороне Могилева, у деревень Буйничи, Бутримовка, Барсуки. Погиб в бою в 1941 году.

1901 год - Бобрик Николай Иванович, белорусский врач и ученый в области хирургии, кандидат медицинских наук (1937), доцент (1938), заслуженный врач Беларуси (1948). В 1926 году окончил медицинский факультет БГУ. С 1930 года работал в Минском мединституте, с 1940 года начальник хирургического отделения Минского окружного военного госпиталя. В 1941-1945 годах старший хирург полевых эвакопунктов Западного и 3-го Белорусского фронтов. После войны работал главным хирургом медицинского управления БВО, заведующим кафедрой Витебского и Минского мединститутов, главным врачом Республиканского онкологического диспансера, главным онкологом Беларуси. Автор научных работ по онкологии, хирургическим заболеваниям органов брюшной полости и др. Умер в 1956 году.

1916 год - Воронов Натан Моисеевич, художник, заслуженный деятель искусств Беларуси (1966). В 1948 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им.Репина в Ленинграде. В 1965-1987 годах преподавал в Белорусском театрально-художественном институте. Работал в историческом, пейзажном, портретном и натюрмортном жанрах. Один из ведущих представителей колористических новаций в живописи, в которых импрессионистические традиции совмещались с сюжетным решением картины. Среди произведений: "Портрет Е.Тикоцкого", "Шахтостроители Солигорска", "Новый город" и др. Умер в 1978 году.

1936 год - Пилипенко Михаил Федорович, ученый в области этнологии, член-корреспондент НАН Беларуси (1994), заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (1999). В 1961 году окончил БГУ. Автор более 100 научных работ. Разработал концепцию происхождения белорусского народа, аргументировал ответы на вопросы: как возник белорусский народ, его традиционная культура, как формировалась его этническая территория, определил ее истоки, центр, уточнил ответ на вопрос о непосредственных предках белорусского народа.

1941 год - Царев Геннадий Евгеньевич, белорусский музыкант, педагог, заслуженный артист Беларуси (1999). В 1964 году окончил Саратовскую консерваторию. В 1974-2005 годах артист оркестра, с 1999 ведущий мастер сцены симфонического оркестра Национального академического Большого театра оперы Беларуси. Одновременно в 1977-1987 годах преподаватель Минского музыкального училища, в 1993-2005 Белорусской академии музыки. Первый исполнитель произведений для кларнета белорусских композиторов Л.Шлег, М.Морозовой. Умер в 2005 году.