В Европе выпал оранжевый снег (Фото)

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В некоторых странах Европы вместо классического белого снега выпали розовые, оранжевые и желтые осадки. Об этом сообщает Чешский гидрометеорологический институт (CHMI) на странице в Facebook.

В частности, жители некоторых регионов Чехии и других стран центральной Европы могли наблюдать необычное атмосферное явление, а затем и его последствия. Цветной снег стал неожиданностью, однако у этого есть вполне логичное объяснение.

Синоптики отмечают, что снег окрасился в необычные цвета из-за примесей пыли, которые занесли воздушные потоки из пустыни Сахара. Люди в полном восторге, а многие акцентируют внимание на том, что выглядит это очень постапокалиптично. -0-