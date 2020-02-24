В Facebook посмеялись над девушкой, которая пылесосила тротуар, но после правды стало не до шуток - видео

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель города Якима в США проезжал мимо одного местного дома и стал свидетелем забавной и странной картины. Девушка перед домом пылесосила тротуар.

Молодой человек поспешил записать невозмутимый вид блондинки на видео и разместил ролик в Facebook. Пользователи социальной сети тут же начали подшучивать над женщиной, а кто-то и вовсе назвал ее сумасшедшей. Другие отметили, что в современном мире женщины и вовсе забыли про метлы и выжили из ума.

Впрочем, позже они сильно поплатились за свои поспешные выводы. Видео посмотрела Кэти Родригес, которая стала главной героиней ролика, и решила прояснить ситуацию, рассказав правду.

Тут-то пользователи Facebook залились краской и стали извиняться перед девушкой. Как выяснилось, несколько дней назад пьяный водитель врезался в фургон Кэти, который был припаркован возле дома. По тротуару разлетелись осколки битого стекла и женщина решила убрать их с помощью пылесоса, чтобы никто из прохожих или животных не пострадал.

"Я не наркоманка и не сумасшедшая. Я думала о других людях и животных и не хотела, чтобы они пострадали", - написала в комментариях Кэти Родригес.

Еще никогда юзеры Facebook не были в таком смятении. Они поспешили извиниться перед девушкой, а после и вовсе запустили сбор средств, чтобы купить новый фургон: этот транспорт был единственным средством передвижения семьи.-0-