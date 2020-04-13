В "Фантастических тварях 3" появятся новые персонажи из "Гарри Поттера"

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новой части "Фантастических тварей" появятся уже известные всем персонажи из "Гарри Поттера". Об этом сообщает издание Independent.

Как оказалось, в сиквеле зрители смогут увидеть Хагрида и юного Волан-де-Морта (Том Реддл). Первого, скорее всего, сыграет Робби Колтрейн. А кому достанется роль молодого антагониста пока что неизвестно.

Конечно же, появление таких персонажей привлечет к новому фильму еще больше фанатов одной из самых популярных фентезийных франшизы.

Предположительно, премьера сиквела состоится в ноябре 2021 года.-0-