В Финляндии приготовили шницель из кислорода, азота, углерода и водорода

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финская компания Solar Foods приготовила шницель из соединения углерода, водорода, кислорода и азота. На создание продукта государство и частные фонды выделили около 25 млн евро, сообщает "МИР24".

Продукт под названием "солейн" создали в специальном биореакторе в лаборатории в финском городе Эспоо. Внешне он напоминает муку, которая по вкусу похожа на пшеничную. В нем содержится такое же количество белка, как и в животном мясе.

Директор компании Solar Foods Паси Вайникка объяснил, что солейн - это пищевой ингредиент, который будет обогащать белком продукты растительного происхождения, например напитки и заменители мяса. "Также его можно добавлять в молочные коктейли и йогурты - в подобной еде не хватает аминокислот и белков", - добавил эксперт.

Ученые уверяют, что производство солейна полностью экологично. Специалисты выделяют углекислый газ из атмосферы, используя метод "прямой захват воздуха", а водород получают после расщепления воды электричеством.

В компании считают, что в дальнейшей перспективе их продуктом можно будет обеспечить все человечество. Солейн планируют запустить в продажу в 2023 году.-0-