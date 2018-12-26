В Германии мальчик пожаловался в полицию на невнимательного Санту

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятилетний мальчик из немецкого города Цетель, получив рождественские подарки, остался ими недоволен и вызвал полицию. Об этом сообщил германский телеканал NDR со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Когда на вызов прибыли полицейские, сердитый ребенок показал им причину своего негодования. При сравнении списка загаданных мальчиком подарков с тем, что лежало под рождественской елкой, правоохранители убедились: нет ни одного совпадения.

Полицейские смогли помирить ребенка с семьей и объяснить, что Санта-Клаус мог перепутать подарки - такие ошибки возрасту простительны.-0-