В Германии объявили победителей Берлинского кинофестиваля

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жюри Берлинского кинофестиваля во главе с Джереми Айронсом 1 марта объявило победителей, сообщает Forbes.
Американская драма про подростков и аборты "Никогда, редко, иногда, всегда" завоевала Гран-при фестиваля. Главную награду фестиваля - "Золотого медведя" и звание главного фильма "Берлинале" получила картина иранца Мохаммада Русулофа "Зла не существует". Сам режиссер приехать на церемонию не смог — он находится под арестом и обвиняется в "распространении пропаганды" и "подрыве национальной безопасности". "Серебряный медведь" за выдающуюся операторскую работу ушел к немецкому оператору Юргену Юргесу за проект "ДАУ, Наташа" российских режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель.
Документальный фильм Дэвида Франса "Добро пожаловать в Чечню" был назван лучшим документальным фильмом в программе "Panorama". Голосование проводилось среди зрителей, приходивших смотреть кинофильмы по билетам.-0-