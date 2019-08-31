В Германии подросток попал в книгу рекордов благодаря размеру обуви

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Берлина Ларс Мотца попал в Книге рекордов Гиннесса как подросток с самым большим размером ноги – 16-летнему юноше нужны ботинки 57 размера, сообщает DPA .

Левая стопа Ларса имеет длину 35,05 см, правая – 34,98 см. Такой обуви в магазинах Германии нет, ее делают на заказ. Стоимость одной пары может достигать 1,2 тыс евро. Расходы покрывает медицинская страховка.

Юноша получает профессию столяра, и ему нужна специализированная обувь для работы в мастерской. Такие ботинки стоят 1,8 тыс евро. Эти расходы покрывает Ведомство по делам труда.

Юноша нередко сталкивается с проблемами. Ему трудно подниматься по ступенькам. Сложно и со спортом – ни хоккей, ни футбол, ни баскетбол молодому человеку не подходят.-0-