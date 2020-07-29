В Германии поймали пушистого серийного похитителя обуви - фото

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-западе Берлина местные жители с поличным поймали лису, которая промышляла воровством обуви у людей, об этом сообщает издание Der Tagesspiegel.

Дикое животное "промышляло" в районе Целендорфа, где с террас хозяев домов похищала обувь. Причем, хитрый воришка предпочитал кроксы и резиновые тапочки.

Первым тревогу забил местный мужчина, который заметил, что ночью с террасы его дома стала пропадать обувь. Проведя небольшое расследование, он выяснил, что соседи столкнулись с такой же проблемой.

Fuchs, Du hast die Schuh gestohlen...In #Zehlendorf wurden mehr als 100 Schuhe von einem Fuchs gemopst. Die ganze Geschichte morgen @TspCheckpoint. (: Christian Meyer) pic.twitter.com/pjnKhvobOa — Felix Hackenbruch (@FHackenbruch) July 26, 2020

На следующий день пушистого серийного похитителя удалось поймать с поличным, когда лиса уже скрывалась с новой добычей. Мужчина решил проследить за животным до леса, где обнаружил целый склад. В тайнике лисы хранилось огромное число пар обуви, однако свои кроссовки он так и не нашел. -0-