В Гонконге арестовали мужчину, который в автобусе постриг спящую девушку

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гонконге арестовали 65-летнего мужчину, который постриг спящую в автобусе пассажирку. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.
По словам свидетелей инцидента, мужчина был раздражен свисающими с сиденья волосами сидевшей спереди пассажирки, поэтому достал из кармана ножницы и постриг ее. После этого остальные пассажиры автобуса разбудили пострадавшую девушку, которая расплакалась, узнав, что произошло.
Водитель автобуса вызвал полицию. Виновник инцидента попытался скрыться с места происшествия, однако другие пассажиры его остановили. Полицейские арестовали мужчину по подозрению в нападении, повлекшем за собой телесные повреждения.
На вопрос офицеров, почему мужчина взял с собой ножницы, он ответил, что носит их с собой всегда, поскольку работает стилистом.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4778 BYN
|2.467 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.1503 BYN
|2.153 BYN
|2.159 BYN
|RUB
|3.2144 BYN
|3.198 BYN
|3.21 BYN