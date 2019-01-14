В Гонконге арестовали мужчину, который в автобусе постриг спящую девушку

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гонконге арестовали 65-летнего мужчину, который постриг спящую в автобусе пассажирку. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

По словам свидетелей инцидента, мужчина был раздражен свисающими с сиденья волосами сидевшей спереди пассажирки, поэтому достал из кармана ножницы и постриг ее. После этого остальные пассажиры автобуса разбудили пострадавшую девушку, которая расплакалась, узнав, что произошло.

Водитель автобуса вызвал полицию. Виновник инцидента попытался скрыться с места происшествия, однако другие пассажиры его остановили. Полицейские арестовали мужчину по подозрению в нападении, повлекшем за собой телесные повреждения.

На вопрос офицеров, почему мужчина взял с собой ножницы, он ответил, что носит их с собой всегда, поскольку работает стилистом.-0-