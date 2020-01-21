В Грузии бездомная дворняжка помогает детям переходить дорогу

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бездомная собака из Батуми стала звездой интернета благодаря отличному знанию правил дорожного движения, сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

На видео, которое разместила у себя в Facebook американская телекомпания ABC News, запечатлена собака, сопровождающая воспитанников детского сада во время прогулки. Когда дети приближаются к пешеходному переходу у центрального парка Батуми, собака с лаем бросается к подъезжающим к переходу автомобилям, призывая их остановиться.

Всего за несколько дней ролик на Facebook посмотрели более 400 тыс. раз. По мнению многих комментаторов, главная героиня видео знает правила дорожного движения намного лучше некоторых водителей.-0-