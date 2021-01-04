В Грузии родился зеленый щенок – видео

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный песик появился на свет в селе неподалеку от города Ахалцихе в Грузии. Кадры публикует телеканал "Рустави-2".

Под Новый год у местной собачки родились восемь щенков. Это не вызвало бы такого ажиотажа, однако один из малышей привлек внимание общественности. Дело в том, что из всех щенков один был зеленым. Неудивительно, что хозяева назвали его Гринчем.

По мнению ученых, такой необычный окрас связан с переизбытком пигмента биливердина в плаценте собаки. Такие щенки рождаются очень редко, поэтому собачкой по кличке Гринч заинтересовался местный зоопарк, который хотел бы поселить песика у себя. Впрочем, хозяин необычного питомца не намерен отдавать его и сам будет растить щенка в любви и заботе. -0-