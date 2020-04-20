В ход идет даже подушка – Варум показала, как с мужем скрывают лишние килограммы

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анжелика Варум поделилась с подписчиками в Инстаграм совместной фотографией с Леонидом Агутиным, на которой семейная чета маскирует "карантинный животик".

Певица сетует, что в условиях домашнего режима они часто едят, а чтобы скрыть набранные килограммы на фото, ей пришлось достать пижаму на вырост, а Агутину – "стыдливо прикрываться подушкой". При этом Варум не теряет оптимизма и в конце поста делится с подписчиками рецептом соуса к пасте.

За два часа фотографию оценили почти пятьдесят тысяч раз. Поклонники осыпали звездную пару комплиментами, уделив отдельное внимание пижаме Варум.

"Вы как всегда неотразимы. Вас даже пара набранных килограмм не в силах испортить!", "Вы очень красивая пара! Будьте счастливы и красивы навсегда!", "Ребятки, Вы прелесть", "Анжелика, у вас потрясающая пижамка!", "Пижамка – супер!", - написали фолловеры.-0-