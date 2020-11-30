В Иерусалиме на раскопках нашли 3000-летнюю бусину

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Храмовой горе в Иерусалиме мальчик нашел бусину, возраст которой - 3000 лет. Об этом 29 ноября сообщила газета The Jerusalem Post.

Девятилетний Биньямин Милт нашел маленький цилиндр в форме цветка из четырех крошечных золотых шариков.

Находка хорошо сохранилась. Археолог поначалу посчитал бусину современным изделием, но потом понял, что она похожа на предметы, которые были найдены при раскопках погребальных систем периода Первого Храма в Катеф Хином.

Подобные бусины были найдены в нескольких других местах по всему Израилю и датированы разными периодами. Большинство их них отнесли к железному веку (12−6 века до нашей эры).

Золотые украшения редко встречаются среди археологических объектов периода Первого Храма, поскольку золото в то время обычно содержало значительный процент серебра.-0-