В Индии обнаружили необычную желтую черепаху - видео

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фермер на востоке Индии обнаружил черепаху с необычной ярко-желтой окраской. Свою находку он передал зоозащитникам, которые предположили, что животное является альбиносом, сообщает американская телерадиокомпания CBS News. Защитник дикой природы Бханомитра Ачарья отметил, что это уникальная находка: "Весь панцирь и тело этой особи желтого цвета. Это очень редкое явление, я ни разу в жизни не видел такой черепахи".

Альбинизм - мутация, при которой у животных полностью или практически полностью отсутствует пигмент меланина. Проявляется отсутствием типичной для вида окраски кожи, волос, шерсти, а также радужной и пигментной оболочек глаз.-0-