В Индии у жителей многоэтажного дома из кранов пошел алкоголь

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7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жителей многоэтажного дома в индийском штате Керала из кранов в квартирах полился алкоголь. Об инциденте сообщает BBC.
Как отмечает телеканал, из-за сильного запаха люди сразу обратили внимание на произошедшее и не стали употреблять подозрительную воду.
После обращения с жалобами к местным властям, удалось установить, что рядом со скважиной, из которой осуществляется забор воды в дома, были захоронены 6 тыс. л конфискованного ранее алкоголя.
Спиртное через почву попало в источник пресной воды. Последствия случившегося устраняются.-0-