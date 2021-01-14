В Индонезии нашли старейшее в мире наскальное изображение животных

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи обнаружили в Индонезии самую древнюю из известных в мире наскальную живопись, изображающую животных, сообщает BBC.

Наскальный рисунок был найден в пещере Леанг Тедонгнге в отдаленной долине на острове Сулавеси. Изображение дикой свиньи размером 136 см на 54 см было сделано около 45,5 тыс. лет назад темно-красным пигментом охры. Это самые ранние свидетельства заселения данного региона людьми.

Один из авторов отчета, опубликованного в журнале Science Advances, Максим Обер предположил, что изображение может быть намного старше, потому что использованное датирование относится только к кальциту, нанесенному поверх изображения.

На рисунке также видны еще две свиньи, сохранившиеся лишь частично, и два отпечатка рук.

Ранее самым древним наскальным изображением животных считались запечатленные фигуры во время охоты, также обнаруженные на Сулавеси. По данным исследователей, ему около 44 тыс. лет.-0-