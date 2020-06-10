В Instagram обсуждают Жасмин, которая изменилась до неузнаваемости - фанаты сказали прическе "да"

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Жасмин опубликовала в Instagram пару снимков с новой прической.

Звезда сделала кудряшки из-за которых фолловеры не узнали ее, но, тем не менее, оценили ее образ. Под фотографией появилось множество комментариев, например, что с этой прической она выглядит моложе.

К слову, недавно вимание привлекла к себе певица Алсу: она показала, как выглядит после карантина.-0-

Алсу показала свое раритетное фото, которому 25 лет Архивное фото было сделано 25 лет назад. Алсу на двух снимках сидит в похожих позах.